Piantati 42 alberi in alcuni giardini di Sesto

SESTO FIORENTINO – Nuovi alberi sono stati piantati nella settimana dall’amministrazione comunale in alcune aree verdi. Gli alberi piantati sono sia nuovi inserimenti sia di sostituzioni di alberature abbattute nei mesi scorsi, per le quali è stato necessario attendere l’arrivo della stagione più appropriata per la loro corretta piantumazione.

Ad essere interessate dagli interventi sono via della Repubblica (1 mirto crespo), via degli Scarpettini (8 aceri), via Signorini (5 biancospini e due ippocastani), l’area cani di viale Togliatti (2 tigli), piazza Mahbes (2 platani), via della Cristallina (2 biancospini), parcheggio scuola Azzurra (4 siliquastri), viale Ariosto (7 aceri), via Neruda (3 carpini), giardino II Agosto (2 frassini).