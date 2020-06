“Pianti-AMO”: ecco come fare per donare un albero alla Pubblica Assistenza di Campi

CAMPI BISENZIO – “La pandemia ci sta privando degli spazi condivisi e pubblici: i luoghi da vivere insieme in serenità. Riteniamo sia importante riconciliare l’uomo con madre natura, aiutare anche simbolicamente la rinascita della condivisione e dei luoghi comuni con la piantumazione di nuovi alberi. Perché gli alberi rappresentano l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza e anche della memoria positiva che a loro viene attribuita dalla tradizione popolare”.

A fare queste “considerazioni” è la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio che, insieme a CittàVisibili, ha dato vita a una raccolta fondi nata “dal desiderio di valorizzare le aree a verde della nostra sede sociale, piantare piante e arbusti per vivere serenamente l’ambiente e ridurre i gas serra prodotti sia dal traffico veicolare sia aereo, ricordare con la piantumazione di nuove alberature tutti coloro che si sono distinti nella propria opera di volontariato verso la comunità, sia i deceduti per il Covid-19, attrezzare l’aerea con arredi urbani se pur riciclati e riconvertiti, valorizzando il riuso e il riciclo dei materiali. Per poter raggiungere questi obiettivi, l’Arci di Firenze ha contribuito con un finanziamento di 250 euro, i Vivai Belfiore Frutti Antichi hanno donato 29 piante da frutto e chiediamo ai soci di regalarci delle piante che saranno dedicate alla memoria”.

L’inizio dei lavori di piantumazione avverrà da settembre/ottobre 2020 per concludersi ad aprile 2021: “Gli alberi e gli arbusti saranno la struttura portante del giardino. Contribuiranno ad abbellire l’ambiente, producendo anche frutta e caratterizzando gli spazi. Per favorirne la crescita bisognerà scegliere la specie e il giusto momento per la piantumazione e i volontari delle due associazioni contribuiranno alla creazione degli spazi donando alberi o un arbusti. La festa per la conclusione dei lavori è fissata per il 7 aprile 2021, “Giornata mondiale della salute mentre l’apertura alla piantumazione dei soci e/o donatori su spazi riservati e segnalati sarà prevista per il giorno dedicato alla terra, il 22 aprile 2021. Aiutaci anche tu! http://sostieni.link/25553“.