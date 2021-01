“Piantiamolo!” online la piattaforma per prenotare il proprio albero

CALENZANO – “Piantiamolo! Il tuo albero per Calenzano” è il progetto al quale i calenzanesi possono partecipare per prenotare il proprio albero da piantare nei giardini pubblici. Per aderire al progetto è necessario consultare il sito internet del Comune di Calenzano. La campagna si aggiunge agli altri progetti messi in campo dall’Amministrazione per aumentare gli alberi a […]

CALENZANO – “Piantiamolo! Il tuo albero per Calenzano” è il progetto al quale i calenzanesi possono partecipare per prenotare il proprio albero da piantare nei giardini pubblici. Per aderire al progetto è necessario consultare il sito internet del Comune di Calenzano. La campagna si aggiunge agli altri progetti messi in campo dall’Amministrazione per aumentare gli alberi a Calenzano: i boschi urbani del bando Toscana Carbon Neutral, quelli di Mosaico Verde, le aree che verranno piantumate direttamente dalle associazioni e ora quelle che vedranno in contributo del singolo cittadino.

“Un albero in città – hanno commentato il Vicesindaco Alberto Giusti e l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, oltre a contribuire all’abbattimento della CO2, ha un forte significato simbolico, a maggior ragione se a piantarlo è un cittadino. ‘Piantiamolo’ è frutto del grande lavoro di squadra degli uffici comunali, che ringraziamo, sia dal punto di vista ambientale che tecnologico. Uno strumento innovativo, con il quale sono stati selezionati accuratamente alberi e luoghi ed è stata creata una piattaforma semplice e intuitiva, che permette di fare tutto comodamente dal proprio smartphone”.

Sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni, la mappa con cui si individua l’albero, dotato di specifico codice da riportare sul modulo di adesione, che si compila e si invia direttamente dal sito, dopo essersi autenticati con il proprio SPID o con la tessera sanitaria. La mappa potrà essere implementata nelle prossime settimane con ulteriori zone. Nel modulo si può indicare il nome della persona cui si intende dedicare l’albero, che verrà poi riportato su una targhetta. Ogni donazione potrà essere accompagnata da una dedica, che sarà visibile navigando sulla mappa telematica. Per ogni albero viene chiesta una donazione di 150 euro, tramite il sistema Pago PA. La donazione sarà di 75 euro se effettuata entro 30 giorni dalla registrazione anagrafica di un nuovo nato. Con questa il Comune si impegna ad acquistare, mettere a dimora la pianta ed ad averne cura. Gli alberi donati, saranno piantati nel primo periodo disponibile (o entro marzo 2021 oppure entro dicembre 2021), a seconda della data del completamento dell’istruttoria, che avrà una durata massima di 15 giorni.