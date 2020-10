“Piantiamolo!”, un progetto per donare alberi da piantare nella aree verdi urbane

CALENZANO – Un amici albero per aiutare l’ambiente, nasce il progetto ”Piantiamolo! Il tuo albero per Calenzano” approvato dalla giunta per consentire a cittadini e associazioni di donare alberi da piantare nelle aree verdi urbane. L’amministrazione comunale ha individuato le specie botaniche che possono essere piantate in determinate aree verdi : Le Croci, verde pubblico […]

CALENZANO – Un amici albero per aiutare l’ambiente, nasce il progetto ”Piantiamolo! Il tuo albero per Calenzano” approvato dalla giunta per consentire a cittadini e associazioni di donare alberi da piantare nelle aree verdi urbane. L’amministrazione comunale ha individuato le specie botaniche che possono essere piantate in determinate aree verdi : Le Croci, verde pubblico in via Ventrone, potrà ospitare fino a 22 esemplari; Legri, parco della Rimembranza, fino a 28 esemplari; Carraia, verde pubblico in via Lama, fino a 53 esemplari; Calenzano, giardini via Breddo, via Faggi, fino a 147 esemplari; Parco Nome di Gesù, fino a 25 esemplari; Settimello, verde pubblico via Sarti, Tragliafraschi, fino a 109 esemplari.

“Questo progetto va ad aggiungersi agli interventi di forestazione sui quali stanno lavorando i nostri uffici – hanno commentato il vicesindaco Alberto Giusti e l’assessore all’ambiente Irene Padovani – nell’ambito del bando Toscana Carbon Neutral. Il nostro obiettivo è di creare un Comune ancora più verde, con strumenti diversi e coinvolgendo la comunità, e contribuire così all’abbattimento delle emissioni, come previsto anche dal Patto dei Sindaci per l’Ambiente”. Le associazioni di volontariato senza finalità di lucro operanti sul territorio potranno piantare direttamente gli alberi con i loro volontari, dopo aver partecipato al bando che sarà pubblicato dall’amministrazione. Le piante dovranno essere messe a dimora entro la fine di marzo 2021, quando le condizioni meteo sono ottimali, oppure possono essere previsti nuovi interventi per l’autunno 2021. Il singolo cittadino invece potrà contribuire con una donazione in denaro, del valore di 150 euro a pianta, dopo aver aderito tramite la piattaforma pubblicata sullo sportello telematico.