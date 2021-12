Piazza della Resistenza, giù i pini perché pericolosi. L’assessore Nucciotti: “Presto saranno piantati nuovi alberi”

CAMPI BISENZIO – Quanto successo nei giorni scorsi, quando un albero è caduto in via Rucellai danneggiando seriamente alcune auto, probabilmente è stata la “spinta” decisiva: si sono conclusi infatti nella giornata di ieri i lavori per la messa in sicurezza del giardino di piazza della Resistenza. Dopo l’incidente del giorno di Santo Stefano, infatti, […]

CAMPI BISENZIO – Quanto successo nei giorni scorsi, quando un albero è caduto in via Rucellai danneggiando seriamente alcune auto, probabilmente è stata la “spinta” decisiva: si sono conclusi infatti nella giornata di ieri i lavori per la messa in sicurezza del giardino di piazza della Resistenza. Dopo l’incidente del giorno di Santo Stefano, infatti, il Comune ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. “Da tempo, periodicamente, facciamo il controllo delle alberature presenti nelle aree pubbliche del Comune – spiega l’assessore ai parchi e giardini, Riccardo Nucciotti – e così, dopo quanto accaduto il 26 dicembre, abbiamo chiamato un agronomo per un sopralluogo e valutare la situazione dell’area di piazza della Resistenza, dove già lo scorso anno abbiamo abbattuto due alberi perché pericolosi”. Adesso sono stati tolti nove pini e altri saranno abbattuti nei prossimi mesi. “Si tratta di piante non malate ma avendo le radici poco profonde tendono a piegarsi e se piove tanto, come è successo nei giorni scorsi, possono cadere da un momento all’altro – aggiunge Nucciotti – e come amministrazione comunale è nostro dovere mettere in sicurezza tutta la zona. Mi preme ringraziare il personale comunale per l’impegno e la dedizione con cui svolge quotidianamente il lavoro. A breve saranno piantati nuovi alberi: il tipo di piante sarà deciso insieme all’agronomo in modo da valorizzare la piazza”.