SESTO FIORENTINO – Perchè sono stati ridotti i posti per le biciclette in piazza Galvani dopo il rifacimento della piazza? E’ quanto chiede Giuseppe, un lettore che si domanda come mai “in precedenza erano tre stalli per il Bike Sharig e due per le altre bici da 4 posti. Oggi son due stalli da 4 bici per tutte”.

I posti per le biciclette in estate, prosegue il lettore sono sufficienti, ma con la riapertura delle scuole e delle altre attività diventeranno insufficienti.