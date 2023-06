“Piazza Pubblica”: domenica 18 una giornata per conoscere la Pubblica Assistenza di Signa e il mondo del soccorso

SIGNA – Un’intera giornata per conoscere la Pubblica Assistenza Signa. E’ l’evento denominato appunto “Piazza Pubblica” organizzato dalla stessa associazione di volontariato signese per domenica 18 giugno, dalle 9 alle 19, a Signa presso il Parco dei Renai (lotto 0). “I nostri volontari – spiegano dalla Pubblica Assistenza – saranno presenti con mezzi e attrezzature per illustrare servizi, […]

SIGNA – Un’intera giornata per conoscere la Pubblica Assistenza Signa. E’ l’evento denominato appunto “Piazza Pubblica” organizzato dalla stessa associazione di volontariato signese per domenica 18 giugno, dalle 9 alle 19, a Signa presso il Parco dei Renai (lotto 0). “I nostri volontari – spiegano dalla Pubblica Assistenza – saranno presenti con mezzi e attrezzature per illustrare servizi, attività e promuovere il volontariato. Sarà all’estita un’area dedicata all’emergenza sanitaria dove sarà possibile imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree, le tecniche di rianimazione di base e vedere come è fatta un’ambulanza. In un’altra area, invece, sarà possibile scoprire le attività e le attrezzature di Protezione civile e antincendio boschivo. Sarà allestito inoltre un percorso a ostacoli per i più piccoli, gestito dai volontari dell’Unità operativa di Protezione civile”.