Piazza XX Settembre, appello del comitato al sindaco: “Organizzi un’assemblea pubblica, vogliamo chiarimenti” 

POGGIO A CAIANO – Chiedono al sindaco Palandri di “convocare una assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza sulla variante al progetto di piazza XX settembre”. Sono oltre 40 poggesi (“una parte di quelli che sabato 16 novembre hanno partecipato alla manifestazione pubblica sulla piazza”). Hanno sottoscritto un appello al sindaco, a lui inviato nei giorni scorsi, “per avere chiarimenti in merito alla variante al progetto di riqualificazione”. Precisano di avere “domande da porre al sindaco” e chiedono di “poter parlare in modo civile e pacifico”. Durante la manifestazione citata nella lettera al sindaco, vennero in effetti poste sei domande. Questi cittadini – che poi si sono formati in comitato: “Noi in piazza” – chiedono, per esempio, come sia possibile per il Comune proseguire con la variante di modifica al progetto iniziale nonostante che tale variante sia stata bocciata dalla Soprintendenza. Si chiede anche di conoscere la visione urbanistica di tale variante nonché di essere rassicurati sulla correttezza delle procedure e sulla mancanza di rischi da danno erariale. “Siamo aperti al dialogo – scrissero un mese fa i cittadini anticipando la richiesta al sindaco di convocare una assemblea pubblica – ma vogliamo capire perché quel progetto iniziale è stato snaturato trasformando una piazza così tutelata come bene comune da luogo di aggregazione a spazio per favorire il traffico automobilistico”.