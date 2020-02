Piazze Reali, nuovo ciclo di incontri con Sindaco e assessori

CALENZANO – Al via un nuovo ciclo di Piazze Reali, incontri con il Sindaco e gli assessori comunali dedicato al bilancio preventivo 2020. Il primo incontro si terrà giovedì 27 marzo alle 21 al circolo Arci delle Croci, venerdì 28 marzo, sempre alle 21 il Sindaco e gli assessori saranno al circolo Arci di Carraia. Martedì 3 marzo alle 19 l’incontro si terrà al Centro Civico di Legri. Giovedì 5 marzo alle 21 Piazze Reali sarà al circolo Arci La Vedetta a Settimello, martedì 10 marzo al circolo Old River in via del Molino. Ultima data sarà giovedì 12 marzo al circolo La Concordia in via del Saccardo. Piazze Reali tornerà a primavera, con incontri nei parchi, ai mercati e presso le sedi delle associazioni.