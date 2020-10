Piazze Reali online sul canale YouTube del Comune

CALENZANO – Piazze reali approdano nella rete. Gli appuntamenti di “Piazze Reali”, promossi dal Comune e previsti nei circoli fino alla fine dell’anno, si terranno online, tramite una diretta sul canale Youtube Calenzano Post. I cittadini potranno interagire con la giunta, tramite il proprio account google, inserendo domande e considerazioni nei commenti.

“Purtroppo abbiamo dovuto annullare, per la seconda volta in un anno, gli incontri nei circoli con i cittadini – ha detto il sindaco Riccardo Prestini -. L’evoluzione del contagio e le nuove norme governative non ci permettono di organizzare assemblee, ma per noi rimane irrinunciabile il confronto sui progetti che stiamo mettendo in campo e il rapporto costante con la cittadinanza”.

Ogni assemblea partirà da un argomento specifico, relativo alla zona in cui si trova il circolo che originariamente doveva ospitarla. Il primo appuntamento sarà martedì 3 novembre alle 18 sul canale Youtube Calenzano Post, che sostituisce l’assemblea prevista al circolo MCL La Concordia. La discussione partirà dai progetti del parco delle Carpugnane e del centro giovani.

“Abbiamo deciso di mantenere gli appuntamenti tramite una diretta online – ha concluso il sindaco -, durante la quale illustreremo la situazione epidemiologica, le azioni messe in campo dal Comune e i tanti progetti che continuiamo a portare avanti per migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture della nostra cittadina. Si potrà partecipare attivamente tramite i commenti, ai quali noi risponderemo in diretta o anche nei giorni successivi se la richiesta necessita di ulteriori approfondimenti”.