Piccoli Indiana Jones crescono: l’esperienza di scavo archeologico per gli alunni del Comprensivo 3

SESTO FIORENTINO – Gli alunni del Comprensivo 3 hanno partecipato nei giorni scorsi ad un progetto di “Orientiring” e di “scavo archeologico” all’inerno dell’area della Casa della Natura a Quinto Basso, un’area in fase di riqualificazione. Al progetto il 22 maggio hanno partecipato gli alunni delle

seconde di scuola secondaria di I grado (classi A, B e C) della Scuola Brogi. “Divisi in gruppi, – spiegano gli insegnanti – gli alunni con un’attività di orientiring, hanno raggiunto le zone di scavo dove sono stati coinvolti nell’avventura dello scavo simulato e si trasformeranno per un giorno in archeologi diventando dei piccoli Indiana Jones”.

Al progetto ha partecipato Vania Milani, archeologa e antropologa, membro attivo del Gruppo Nazionale di Ricerca MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) “Storia e Territorio Lando Landi” che, ispirandosi ai metodi dell’Educazione attiva e della Pedagogia cooperativa di Freinet. Il momento didattico ha avuto come obiettivo promuovere le potenzialità di tutti gli alunni a costruire una comunità che, dicoo gli insegnanti “superando i confini delle discipline, possa sostenere con il suo apporto l’innovazione delle pratiche educative”.

L’iniziativa si colloca,nel Progetto di cittadinanza e Costituzione promosso da Stefano Oliviero dell’Università di Firenze e realizzato nel corso di questo anno nelle scuole dello stesso Istituto Comprensivo 3: “Memorie. Luoghi, oggetti, identità. Costruire percorsi educativi e didattici tra scuola università e territorio” che ha scelto, come tema legato al territorio di Sesto Fiorentino, l’argilla e la sua lavorazione nel corso del tempo.

Milani ha avviato lo scavo, con l’aiuto di collaboratori dell’Istituto e del MCE, organizzandolo in cinque aree contraddistinte da zone di produzione, di abitazioni e cimiteri. “Tutto in corso d’opera si è connesso in uno spirito unitario – concludono gli insegnanti – che ha favorito la collaborazione della classe prima A secondaria di I grado per la produzione di oggetti in ceramica da inserire nelle aree di scavo”.