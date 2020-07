Pieve e piazza con maxi schermo per seguire i funerali di Gabriele Masi

SESTO FIORENTINO – Una folla di giovani ha seguito questo pomeriggio dalle 18, ma molti erano presenti da molto prima, alla Pieve di San Martino i funerali di Gabriele Masi, il giovane 28enne deceduto a fine giugno in un incidente stradale a Firenze. Nella pieve molti non hanno potuto trovare posto anche a causa delle […]

SESTO FIORENTINO – Una folla di giovani ha seguito questo pomeriggio dalle 18, ma molti erano presenti da molto prima, alla Pieve di San Martino i funerali di Gabriele Masi, il giovane 28enne deceduto a fine giugno in un incidente stradale a Firenze. Nella pieve molti non hanno potuto trovare posto anche a causa delle restrizioni previste dai protocolli anticovid, così in piazza della Chiesa è stato allestito un maxischermo per seguire la cerimonia funebre. Commozione per i molti presenti amici di Gabriele che proprio il giorno dell’incidente il 29 giugno si era laureato. L’incidente si è verificato nella notta in Lungarno Soderini a Firenze: il giovane sestese era alla guida di uno scooter quando è andato a finire contro un cantiere edile.