“Pillole di movimento” per promuovere la salute attraverso lo sport. Al via il nuovo progetto Uisp nella Città metropolitana di Firenze

FIRENZE – Si è tenuta oggi a Firenze, in Palazzo Medici Riccardi, la presentazione dell’iniziativa “Pillole di movimento”, la campagna nazionale Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti per il contrasto alla sedentarietà e la promozione della cultura del movimento. Un progetto dell’Unione Italiana Sport Per tutti che conta, nell’area fiorentina, sul supporto della Città metropolitana e delle 53 farmacie dei circuiti Federfarma, Cispel e Lloyds.

Le confezioni di “Pillole di movimento” contengono infatti coupon gratuiti che permettono di scegliere tra una rosa di decine di attività sportive e motorie. Ovvero, il bugiardino contenuto nella scatola, molto simile a quella di un farmaco da banco, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica e verrà consegnato dal farmacista, così come un qualsiasi medicinale. Sono 15.000 le confezioni che saranno distribuite nei Comuni dove è possibile svolgere le attività sportive e motorie. La durata di “Pillole di movimento” è dal 1 aprile al 31 maggio 2022 e sono coinvolti nel progetto dodici Comuni dell’area fiorentina: Firenze, Tavarnelle Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Scandicci, Reggello, Lastra a Signa, Signa e San Casciano in Val di Pesa.

Sono 22, invece, le associazioni e le società sportive coinvolte: Asd Firenze Pallanuoto, Asd Pa-Kua Firenze, Asd Shinsei Firenze, Asd Unione Polisportiva Tavarnelle, Attivamente Aps, Circolo Nuoto Asd, Golden Sporting Club, Intelligenza del corpo, L’isola della vela, Pablo Tango, Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, Italia Power Yoga, Sancaballet Asd, Uisp palestra Scandicci, Uisp Centro GAV, Uisp Reggello, Uisp Piscina Costolina, Uisp Firenze, Iride ssd srl, Uisp Palestra Gymasa, Uisp Palestra Pop e Uisp delegazione San Casciano (non partecipa a “Pillole di movimento” il Cral dipendenti della Regione Toscana, la cui dizione è riportata erroneamente nell’elenco del bugiardino).

“Il progetto “Pillole di movimento” arriva dopo la pandemia e rappresenta un valido contributo per far riprendere l’attività fisica e motoria alle persone che l’hanno interrotta durante il lockdown, – commenta Marco Ceccantini, presidente del comitato Uisp di Firenze – dai dati in nostro possesso a oggi non c’è stata ancora la ripresa totale dell’attività ma le presenze in palestre, piscine e impianti sportivi si aggirano sul 60-65%. Di conseguenza “Pillole di movimento” si inserisce bene in questo contesto storico dove la popolazione ha bisogno di una spinta per recuperare il benessere psicofisico che anni di pandemia hanno minato. Un grazie va alle società e alle associazioni sportive affiliate che hanno recepito questa esigenza e hanno partecipato volentieri a questa iniziativa di Uisp nazionale che è stata ripresa anche dal comitato Uisp di Firenze”.

“Siamo stati impegnati durante l’emergenza sanitaria a tenere viva in ogni modo l’attività sportiva, come veicolo di benessere e scuola di educazione alla sanità e alle relazioni umane – aggiunge Nicola Armentano, consigliere della Città metropolitana di Firenze delegato allo sport – e queste “Pillole” rappresentano un’ottima medicina mentre vediamo l’uscita in fondo al tunnel della pandemia; sono un incoraggiamento contro la sedentarietà e portano un duplice sollievo a chi le prende e a chi le offre, per una piena ripresa degli impianti. Questa iniziativa segna un ulteriore passo in avanti del progetto condotto dalla Città metropolitana in ordine allo sport e alla salute, elementi essenziali nella costruzione della comunità civica, del rispetto dell’ambiente e dell’inclusione sociale”.

I numeri di “Pillole di movimento” a livello nazionale

-480.000 confezioni di “Pillole di movimento” distribuite in tutta Italia

-370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche coinvolte

-235 Comuni italiani

-31 Comitati Uisp

I numeri di “Pillole di movimento” nell’area fiorentina

-15.000 confezioni di “Pillole di movimento” distribuite nelle farmacie aderenti

-53 farmacie

-22 tra associazioni e società sportive dilettantistiche coinvolte

-12 Comuni dell’area fiorentina