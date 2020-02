Pinocchio a Casa sua tra il Carnevale a Villa Gerini e la premiazione di Campo dei Miracoli

SESTO FIORENTINO – Appuntamento fiorentino per l’associazione sestese Pinocchio a Casa sua organizzatrice del premio Campo dei Miracoli. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà sabato 8 febbraio alle 18 nel Palazzo dei Cerchi in via Condotta 52/r a Firenze. Saranno premiati quest’anno alcuni attori che hanno partecipato al film Pinocchio di Matteo Garrone (Barbara Enrichi, Sergio Forconi, Giuliano Del Taglia) e rappresentanti dell’associazione di San Miniato Basso, Pinocchio a i’ Pinocchio. Il programma prevede anche al consegna di una scultura “pinocchiesca” in ceramica di Stefano Innocenti ad un rappresentate della ACF Fiorentina e a seguire la presentazione del libro “Come una malattia” di Alessandro Giannetti, a tema rivalità Fiorentina/Juventus. Saranno presenti l’attore Gianmaria Vassallo come presentatore della serata e Antonio Rancati, rappresentante delle 23 principali associazioni nazionali sulle energie rinnovabili ed efficienza energetica e componente di vari comitati, tra i quali Pinocchio 2020. Nella sala saranno presenti alcune opere di Stefano Innocenti, Roberto Ceccherini, Roberto Ciabani e Francesco Skim Forconi.

Venerdì 21 febbraio si terrà invece la Grande Festa di Carnevale che l’associazione Pinocchio a casa sua organizza insieme alla Pro Loco di Sesto Fiorentino a villa Gerini di Colonnata in viale XX settembre 259 a Sesto Fiorentino (FI). Dalle ore 20 le mascherine, ma anche chi semplicemente vorrà partecipare, avrà una cena con ricco buffet a cura de Le bontà di Giulia, seguirà musica del vivo con Dj e spettacoli di magia con Heart Illusion. E’ prevista animazione con la Lotteria di Carnevale e un concorso per la maschera più bella. Per prenotazioni 3317561566 dalle 15 alle 20 o basta inviare una e-mail a [email protected]. Costo della serata 25 euro per gli adulti e 12 per i bambini fino a dodici anni.