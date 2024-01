Pioggia di medaglie per l’AKS all’Open di San Marino e al Trofeo Città di Pisa

SESTO FIORENTINO – Il 2024 inizia con grandi successi per l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino. Torna infatti vittoriosa dall’Open di San Marino con 2 medaglie d’oro, 2 d’argento, e 2 di bronzo, oltre a quattro quinti posti che riempiono d’orgoglio tutti i karateka sestesi.

Nel kumite, Alan Zecchino ha dominato nella categoria Cadetti, dimostrando una superiorità tattica e fisica indiscutibile. Matteo Risito, medaglia d’argento, ha mostrato potenziale anche se deve ancora liberare la sua vera potenza. Lucrezia Seri ha conquistato un argento, riconfermando le sue abilità e la necessità di credere di più in sé stessa. Leonardo Ulqinaku ha iniziato in salita ma ha brillato alla grande guadagnandosi un bronzo con 8-0 nella finalina per il gradino basso del podio. Fadel Ndir ha finalmente dimostrato un combattimento solido. Cosimo Capaccioli ed Elisa Acomanni, pur con incontri positivi, devono lavorare su alcuni errori tattici: ma l’esperienza serve anche a crescere.

Nel Kata, Marta Andreini si è distinta vincendo la categoria Cadette, mentre Tommaso Acquaioli ha conquistato un bronzo negli Under 21. Riccardo Fioravanti e Ilaria Paoletti si sono piazzati al quinto posto. Sfortunati Matteo Melani e Marco De Meo sconfitti al primo turno dall’atleta poi terzo classificato. Partecipazione anche per Ruben Simonato, Gloria Anziano e Mattia Addelio. Quest’ultimo week end invece doppio appuntamento, da record: un incredibile totale di 90 promozioni per i passaggi di grado di cintura presso il Dojo AKS degli atleti provenienti dalla sede centrale di Sesto Fiorentino e dalle succursali di Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi. Sotto l’attenta valutazione dei tecnici e la supervisione del direttore tecnico Leonardo Marchi, i karateka si sono impegnati nella prova di esame, dimostrando il massimo impegno e dedizione. Domenica, al Trofeo Csen Città di Pisa, 36 atleti ocra-nero hanno conquistato una moltitudine di medaglie in tutte le specialità in gara. Ottime le prove dei preagonisti e conferme con gli atleti agonisti, sia nella specialità Kata sia nel Kumite. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero 335 6817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.