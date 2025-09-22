Pioggia record nella Piana, 40 mm in pochi minuti. Qualche criticità a Campi Bisenzio, prorogata l’allerta gialla

CAMPI BISENZIO – Un’autentica bomba d’acqua si è abbattuta sui Comuni della Piana tra le 13.45 e le 14 di oggi, lunedì 22 settembre: in soli quindici minuti sono caduti infatti ben 40 mm di pioggia. Il sistema fognario campigiano ha retto alla violenta sollecitazione e le criticità che si sono registrate nei punti più […]

CAMPI BISENZIO – Un’autentica bomba d’acqua si è abbattuta sui Comuni della Piana tra le 13.45 e le 14 di oggi, lunedì 22 settembre: in soli quindici minuti sono caduti infatti ben 40 mm di pioggia. Il sistema fognario campigiano ha retto alla violenta sollecitazione e le criticità che si sono registrate nei punti più a rischio (via Risorgimento, via Trieste, via Castronella, via San Lorenzo, via San Martino, via Latini) sono rientrate nel giro di qualche minuto, senza quindi particolari disagi per la cittadinanza. In tutti questi casi, infatti, l’eccezionale quantità d’acqua roversciatasi in pochi minuti ha avuto bisogno di qualche minuto per essere assorbita dalla rete fognaria. “Il Comune di Campi Bisenzio – si legge in una nota – ha attivato tutti i controlli e gli interventi necessari al ripristino della situazione con lo stato di allerta gialla che comunque è stato prorogato fino alle 17 di domani, 23 settembre”.

Come confermano dalla Regione, è in transito su tutto il territorio della Toscana una perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Così, dopo la forte pioggia di oggi pomeriggio, per la giornata di domani, martedì 23 settembre, ci sono possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali, oltre a forti raffiche di vento durante i temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(Fotografia ripresa da un post pubblicato sul gruppo Facebook “Abitanti di Campi Bisenzio”)