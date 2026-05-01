Piscina. Carovani “Andiamo avanti con l’iter per la realizzazione del polo”

CALENZANO – Il sindaco Giuseppe Carovani ha fatto una comunicazione all’apertura del Consiglio comunale in merito al progetto della piscina olimpionica a La Fogliaia. “L’Amministrazione comunale – ha spiegato – ribadisce la volontà di andare avanti con l’iter per la realizzazione del polo. È arrivato il decreto di definanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Sport, che con un bando del 2023 aveva attribuito lo stanziamento di 700mila euro per l’opera. La motivazione è legata alle eccessive tempistiche intercorse tra la richiesta dei fondi e l’attuale fase dell’iter. Abbiamo spiegato che i tempi si sono certamente allungati per motivi legati alla pandemia, agli aumenti dei costi di costruzione e poi con quanto accaduto con l’esplosione al deposito Eni di via Erbosa, che ha determinato danni alla piscina. Abbiamo avuto in questi giorni un’interlocuzione con il Dipartimento e la nostra intenzione è partecipare al prossimo bando Sport e periferie, che dovrebbe uscire a breve. Nel frattempo l’Amministrazione comunale si impegnerà con una delibera di Giunta a riprogrammare il Piano degli investimenti e trovare la copertura necessaria: ribadisco che la nostra intenzione è arrivare alla realizzazione della piscina”.

A inizio 2026 è stato approvato un atto integrativo al contratto stipulato nel 2019 con il concessionario, una società di cui fa parte l’attuale gestore della piscina comunale di Calenzano. Con l’atto integrativo si prendeva atto delle cause che hanno portato ai ritardi dovuti alla pandemia e alla conseguente flessione delle attività sportive e poi all’eccezionale aumento dei costi di costruzione post pandemia ed era stato quindi aggiornato il Piano economico finanziario che prevede un incremento dell’impegno da parte del concessionario, che realizzerà e gestirà il polo natatorio. L’investimento complessivo per l’intervento è attualmente quantificato in 7,9 milioni di euro, di cui 2,6 milioni di euro da risorse pubbliche (del Comune e da finanziamenti).

Il nuovo impianto non prevede la sola realizzazione della nuova piscina olimpionica (con vasca di dimensioni 21×51,50 metri) ma anche la realizzazione di un punto ristoro e l’incremento degli spazi di servizio come spogliatoi e docce e a verde attrezzato. Una delle principali e nuove funzioni consentite dalla modulazione del nuovo progetto è rappresentata dalla possibilità dell’utilizzo estivo dell’impianto, grazie ad appositi infissi vetrati interamente apribili.