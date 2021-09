Piscina comunale di Lastra a Signa, conclusa la stagione estiva ripartono i lavori per il completamento della copertura

LASTRA A SIGNA – Si è conclusa lo scorso week end la stagione estiva della piscina comunale Solarium di Lastra a Signa e lunedì prossimo ripartiranno i lavori per il completamento del progetto della copertura per l’utilizzo dell’impianto anche nei mesi invernali. In particolare gli interventi da concludere per terminare l’opera sono il completamento della copertura, con la stesura dei teli sfilabili in doppia membrana in Pvc ignifugo e l’impianto di areazione, oltre ai necessari collaudi prima della riapertura prevista nel mese di novembre. “In questo momento – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – siamo all’80% delle opere dell’intero progetto già terminate, contiamo di concludere i lavori entro il mese di ottobre e inaugurare l’impianto per la stagione invernale nel mese di novembre. Si tratta di un’opera molto attesa da tutta la comunità, che ho fortemente voluto e che consentirà ai nostri cittadini di non dover spostarsi in un altro comune per praticare il nuoto anche in inverno, dotando il territorio di un impianto all’avanguardia e in regola con tutte le normative Coni”. La tensostruttura che coprirà la vasca è di circa 570 metri quadrati di superficie, con altezza tra i 2,50 metri nei lati e 7 metri del colmo e poggerà su 5 archi in acciaio reticolari. Inoltre i lavori hanno interessato gli impianti di filtraggio e sanificazione, totalmente rinnovati, e la zona degli spogliatoi con docce, servizi igienici adeguati per l’utilizzo da parte di utenti disabili e in coerenza con la normativa regionale e del Coni. L’importo generale del progetto ammonta a circa 998.400 euro, l’opera è stata totalmente finanziata con risorse comunali.