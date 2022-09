Piscina comunale di Lastra a Signa, si è chiusa la stagione estiva: il 3 ottobre parte quella invernale

LASTRA A SIGNA – Un bilancio più che positivo quello della stagione estiva della piscina comunale Solarium di Lastra a Signa che si è conclusa ieri, domenica 4 settembre. Un successo di utenti che ha visto nei tre mesi di apertura frequentatori e ingressi di persone non soltanto del territorio ma anche dai Comuni limitrofi, grazie alla ricca offerta di corsi (ripresi quest’anno dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia) e all’ampio giardino dove potersi rilassare e prendere il sole e complice anche il clima torrido soprattutto dei mesi di giugno e luglio. I gestori contano che quest’anno le presenze si siano assestate a circa 25.000 persone nei tre mesi di apertura, numeri molto vicini a quelli pre-Covid. Chiusa la stagione estiva si pensa a quella invernale che partirà dal 3 ottobre.

Dopo i lavori effettuati dal Comune e conclusi la scorsa primavera, “per la prima volta – si legge in una nota – quest’anno sarà possibile usufruire della struttura nel periodo invernale grazie al progetto di rinnovamento a realizzazione di opere impiantistiche ed edili di manutenzione straordinaria, fra cui la tensostruttura che copre la vasca di circa 600 metri quadrati di superficie e con altezza tra i 2,50 metri nei lati e 7 metri del colmo che poggia su 5 archi in acciaio zincato reticolari sovrastati da un doppio telo in PVC (che viene smontato nel periodo estivo), la ristrutturazione degli spogliatoi e il rifacimento della vasca”.

Per quanto riguarda invece il programma di corsi e attività che Iride, la società che gestisce l’impianto, ha in programma per il periodo invernale si preannuncia ricco di opportunità per tutte le fasce di età: si va dai corsi e la scuola di nuoto, acquagym, corsi per gestanti, corsi AFA. Le iscrizioni potranno essere effettuate da lunedì 12 settembre direttamente alla piscina in via Fermi. “L’amministrazione comunale, in vista dell’apertura per la prima volta della stagione invernale, – conclude il comunicato – sta organizzando una cerimonia per festeggiare con la cittadinanza e insieme ad alcuni campioni dello sport questo nuovo inizio”.