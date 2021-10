Piscina comunale di Lastra a Signa, verso la conclusione i lavori per la copertura

LASTRA A SIGNA -Sopralluogo questo pomeriggio del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, e del vice-sindaco e assessore con delega allo sport Leonardo Cappellini insieme al presidente di Iride Alessandro Marchi e ai tecnici comunali al cantiere dei lavori per la copertura della piscina comunale in via Fermi.Entro pochi giorni sarà completata la copertura, […]

Entro pochi giorni sarà completata la copertura, ormai già installata in tutte le sue parti. Rimangono da effettuare gli ultimi interventi di completamento degli allacciamenti alla rete elettrica e alla rete idrica per il funzionamento dell’impianto anti- incendio. Ricordiamo che tali impianti, come quello di climatizzazione, sono stati rinnovati totalmente. Anche gli spogliatoi sono stati rinnovati e ristrutturati, termineranno invece nei prossimi giorni i lavori all’impianto di irrigazione del giardino (anche questo rinnovato).

“Ormai ci siamo – ha dichiarato il sindaco Angela Bagni – l’opera è praticamente conclusa. Possiamo dire che portiamo a termine uno dei più importanti progetti che facevano parte del mio programma di mandato. Tra qualche settimana, dopo i necessari collaudi di tutti gli impianti, la piscina coperta sarà pronta e successivamente concorderemo con Iride (che sarà il gestore della struttura) la data di apertura e inaugurazione. Si tratta di un’opera molto attesa da tutta la comunità, che ho fortemente voluto e che consentirà ai nostri cittadini di non dover spostarsi in un altro Comune per praticare il nuoto anche in inverno, dotando il territorio di un impianto all’avanguardia e in regola con tutte le normative Coni”. Ricordiamo alcuni dettagli tecnici del progetto: la tensostruttura che copre la vasca è di circa 570 metri quadrati di superficie, con altezza tra i 2,50 metri nei lati e 7 metri del colmo e poggia su 5 archi in acciaio reticolari. Inoltre i lavori hanno interessato, oltre, come già detto, agli impianti elettrici e di climatizzazione, nuovi allacciamenti alla rete idrica, gli impianti di filtraggio e sanificazione, totalmente rinnovati, il piano vasca, la zona degli spogliatoi con docce, servizi igienici adeguati per l’utilizzo da parte di utenti disabili e in coerenza con la normativa regionale e del Coni. L’importo generale del progetto ammonta a circa 998.400 euro, l’opera è stata totalmente finanziata con risorse comunali.