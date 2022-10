Piscina comunale Solarium, venerdì 7 ottobre il via alla stagione invernale con la nuotatrice Ginevra Taddeucci

LASTRA A SIGNA – E’ partita oggi, 3 ottobre, con i primi corsi e le prime attività, la stagione invernale della piscina comunale Solarium in via Fermi. Per la prima volta, dopo i lavori di copertura e di ammodernamento dell’impianto effettuati dal Comune, i cittadini possono usufruire della struttura anche nel periodo invernale. Le iscrizioni […]

LASTRA A SIGNA – E’ partita oggi, 3 ottobre, con i primi corsi e le prime attività, la stagione invernale della piscina comunale Solarium in via Fermi. Per la prima volta, dopo i lavori di copertura e di ammodernamento dell’impianto effettuati dal Comune, i cittadini possono usufruire della struttura anche nel periodo invernale. Le iscrizioni ai corsi e alle attività sono iniziate lo scorso 12 settembre e si registrano già molte richieste soprattutto per i corsi per adulti e per le attività fisiche adattate (A.F.A). Venerdì 7 ottobre alle 18.30 l’amministrazione comunale darà il via simbolicamente alla stagione con la possibilità per tutti i cittadini e agli appassionati di sport, di poter incontrare la campionessa di nuoto Ginevra Taddeucci, lastrigiana, medaglia d’argento nei 10 chilometri di fondo e medaglia d’oro nella staffetta negli ultimi campionati europei a Roma.