Pista sul ghiaccio a Campi: da sabato 20 novembre in piazza Fra’ Ristoro per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – Natale a Campi: dopo domani, sabato 20 novembre, apre la pista sul ghiaccio. L’appuntamento è in piazza Fra’ Ristoro, per passare un po’ di tempo in spensieratezza e, perché no, per i più grandi tornare bambini (30 minuti 6 euro compresi pattini, 60 minuti 8 euro compresi i pattini, 60 minuti 5 […]

CAMPI BISENZIO – Natale a Campi: dopo domani, sabato 20 novembre, apre la pista sul ghiaccio. L’appuntamento è in piazza Fra’ Ristoro, per passare un po’ di tempo in spensieratezza e, perché no, per i più grandi tornare bambini (30 minuti 6 euro compresi pattini, 60 minuti 8 euro compresi i pattini, 60 minuti 5 euro senza affitto dei pattini, un adulto più un bambino sotto 120 cm: 10 euro un’ora, abbonamento carnet 10 ingressi da un’ora 60 euro, non personale e utilizzabile da più utenti). Per tutto il mese di novembre uno speciale omaggio per l’acquisto di un abbonamento, tessera personale senza limite 100 euro per tutto il periodo dell’installazione della pista (personale da esibire con documento).