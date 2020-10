Più alberi nei Comuni della Toscana: l’assessore Monni proroga la durata del bando

FIRENZE – Si è affidata a Facebook Monia Monni, neo assessore all’ambiente della Regione Toscana, per ufficializzare la proroga del bando per la “Promozione di interventi di piantumazione di alberature e aree verdi”. “Uno dei temi che più mi sta a cuore nell’ambito della tutela dell’ambiente – scrive Monni è quello dello sviluppo urbano sostenibile, che è uno dei pilastri della strategia regionale che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050. È per questo che ho deciso di prorogare il bando fino al 31 dicembre 2020”. Il bando, infatti, è rivolto rivolto ai 63 Comuni, che si trovano nelle aree più critiche dal punto di vista della qualità dell’aria, e riguarda lo stanziamento di fondi per interventi di ampliamento o creazione di nuove aree verdi nell’ambito urbano. Il verde urbano non più solo come elemento estetico e di abbellimento, ma vero e proprio mezzo per tutelare la qualità dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici. Tutte le informazioni sul sito https://www.sviluppo.toscana.it/verde_urbano