Più risorse per il welfare toscano, la soddisfazione Cisl per l’accordo con la Regione 

FIRENZE – “Grande soddisfazione”: è quella espressa dalla segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo, “per l’impegno assunto dalla Regione a sostegno della cooperazione sociale e dei servizi sociosanitari del Terzo Settore, inserendo risorse aggiuntive per il 2025, 2026 e 2027”. Un impegno che arriva a conclusione di un percorso di lavoro lungo e complesso durato molti mesi, con un dialogo costante e costruttivo con il presidente Giani, l’assessore Spinelli e l’assessore Bezzini, che ha visto la Cisl Toscana protagonista e propositiva al fine di arrivare ad un accordo soddisfacente, con il contributo di Andrea Nerini della Cisl Funzione Pubblica e Mariarosaria Esposito della Fisascat-Cisl.

Nell’intesa si valorizza il ruolo della cooperazione in Toscana, con il contributo delle parti sociali, anche alla luce del recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali per il 2023-2025, che ha contribuito a migliorare le condizioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Altro elemento fondamentale sarà l’apertura di un tavolo di lavoro con Regione Toscana per aggiornare sulla base di una normativa già esistente (Dgrt 402/2004), il contratto di riferimento del settore, in modo da valorizzare gli impegni congiuntamente presi, per una maggiore ricaduta certa ed uniforme sul mondo del lavoro impegnato nei molteplici servizi all’interno del Terzo Settore in Toscana. “Questo – aggiunge Silvia Russo – è il metodo concreto e partecipativo che la Cisl intende riprendere con la Regione, proponendo nel merito e trovando soluzioni possibili”.