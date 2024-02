“Più sicurezza sul territorio”: centrodestra e Forza Italia incontrano il nuovo comandante della Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – “Un incontro cordiale e costruttivo con al centro la sicurezza del territorio e la lotta al degrado in città”: è questa la sintesi dell’incontro che nei giorni scorsi ha messo di fronte il capo gruppo delle liste di centrodestra in consiglio comunale Paolo Gandola, il coordinatore comunale di Forza Italia Angelo Victor Caruso e il nuovo comandante della Polizia municipale di Campi Bisenzio, Simone Orvai.

“E’ stato un momento di confronto necessario, con l’obiettivo di fornire al nuovo comandante delle segnalazioni e delle sollecitazioni su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore, – hanno spiegato Gandola e Caruso – in particolare sollecitando interventi mirati e continuativi sul lato della lotta allo spaccio e al degrado in città. Abbiamo chiesto di svolgere sempre più interventi interforze con l’ausilio di Carabinieri e Polizia, richiedendo che gli agenti del Commissariato di Sesto possano essere coinvolti con maggiore frequenza per controlli mirati sul territorio. Un altro obiettivo è il controllo delle “società botteghe e ambulatori fantasma”, soprattutto stranieri che ci vengono segnalati in più punti del territorio”.

E ancora: “Su troppi argomenti a Campi siamo ancora all’anno zero: niente è stato fatto negli ultimi anni per istituire un vero sistema di videosorveglianza, con appena dieci telecamere presenti in città, mancano le fototrappole, così come il terzo turno non è mai partito. Per questo c’è davvero molto da fare per invertire la rotta. Nel nuovo comandante – hanno concluso – abbiamo trovato una persona di grande disponibilità e molto attento alle problematiche del territorio. Durante l’incontro abbiamo evidenziato la nostra soddisfazione nel fatto che la nuova amministrazione abbia deciso di scegliere il nuovo comandante all’interno dell’organico in essere, in modo che chi oggi è chiamato a questa responsabilità conosca pregi e limiti del Corpo di Polizia municipale. Siamo fiduciosi che si avvii a breve un nuovo impegno per rendere la videosorveglianza del territorio efficace ed efficiente, con l’acquisto di dispositivi TargaSystem e fototrappole, da noi richieste da anni. Speriamo anche che a breve l’amministrazione comunale ci presenti progetti seri e credibili, in quanto la sicurezza è una delle priorità dei nostri concittadini”.