Plastic Free: il 23 maggio pulizia della Piana

SESTO FIORENTINO – E’ indistruttibile, inquina e deturpa i luoghi: la plastica è un tappeto di scarti difficile da eliminare se non ci applichiamo nella riduzione e nella frequenza della pulizia. E domenica prossima sarà dedicata proprio alla pulizia della Piana con l’associazione Plastic Free odv onlus. L’appuntamento per chi vorrà partecipare è per il 23 maggio alle 9.15 davanti al Parco della Piana. Obiettivo della giornata è quello di ripulire dalla plastica l’area verde di Sesto.

L’associazione Plastic Free è nata nel 2019 proprio per informare e sensibilizzare sulla plastica, in particolare sulla monouso, che non solo inquina bensì uccide. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune e vedrà la collaborazione delle sezioni locali del Club Alpino Italiano e de La Racchetta, che interverrà con i propri mezzi per la rimozione dei rifiuti ingombranti. L’evento naturalmente si svolgerà seguendo le normative anticovid in vigore.