Play-off serie D: il Santo Stefano Basket “piega” Chiesina Uzzanese. Il passaggio del turno si deciderà a Campi

CAMPI BISENZIO – Ottima prova del Santo Stefano Basket che, dopo aver perso all’andata, strappa una vittoria di carattere contro un sempre insidioso Chiesina Uzzanese. Parte male Santo Stefano e va sotto, ma c’è la reazione: i campigiani si ricompattano e riescono a chiudere il primo tempo sotto di solo 4 punti dopo un divario che in alcuni momenti aveva raggiunto i 15. Nel secondo e terzo tempo lotta dura, punto a punto tra le due squadre che si inseguono, senza mai riuscire a scavare un solco profondo nei punti. La gara è tirata: si decide tutto nell’ultimo tempo. Fino a cinque minuti dalla fine Chiesina è avanti, poi Santo Stefano accelera e si porta in vantaggio di sei punti a tre minuti, Chiesina di nuovo pareggia ma sull’ultimo colpo di coda di Santo Stefano non riesce più a controbattere. Vince Santo Stefano 71-79. Vittoria sofferta come tutte le vittorie importanti. Prezioso, nell’economia della gara, il recupero di capitan Buricchi, che, seppur privo di allenamenti con la squadra, ha dato il massimo. Top scorer Peruzzi che ne segna ben 22. Tutto ancora da decidere per il passaggio del turno: Santo Stefano si gioca tutto in casa, sabato 23 aprile prossimo, ancora contro Chiesina. Questo il tabellino: Paganucci, Boretti, Checcoli 3, Malcuori, Masi 19, Galluzzo 8, Sani, Scelfo, Cambi 11, Buricchi 16, Peruzzi 22, Sanfilippo.