Plures Alia: sistemi digitalizzati per raccogliere i rifiuti

CALENZANO – Sistemi digitalizzati per una raccolta rifiuti più veloce è stata messa in atto da Plures Alia a Calenzano, di concerto con l’amministrazione comunale. I mezzi sono ora dotati di un sistema che, attraverso i tablet installati a bordo, indica in tempo reale agli operatori quali cassonetti devono essere svuotati e il percorso più efficiente da seguire. Parallelamente, nei contenitori stradali digitali verranno installati sensori volumetrici capaci di rilevare il livello di riempimento.

Questo passo consentirà, precisa una nota di Plures Alia, “all’azienda di migliorare e rendere più efficienti gli itinerari di raccolta, permettendole, inoltre, di poter verificare in tempo reale il grado di riempimento di ciascun contenitore stradale dedicato alla frazione organica o al residuo non differenziabile (le altre frazioni vengono ritirate tramite la raccolta porta a porta, ad eccezione del vetro) e di programmare i passaggi di svuotamento in modo tale da evitarne la saturazione”. Entro la fine di marzo l’azienda concluderà l’inserimento e la messa in funzione di tutti i sensori. Questi cambiamenti in atto, fa sapere l’azienda, potrebbero determinare dei lievi disservizi in alcune singole postazioni.

Per questo Plures Alia chiede “di segnalare prontamente a Plures Alia qualsiasi tipo di problematica tramite Aliapp, l’applicazione gratuita, disponibile per sistemi Ios e Android. Con pochi semplici tap su smartphone sarà possibile segnalare un mancato passaggio di svuotamento, l’eccessivo riempimento dei contenitori o la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada o accanto alle postazioni e ricevere un feedback sulla risoluzione del problema segnalato”. In alternativa è comunque possibile contattare il call center di Plures Alia ai numeri 800-888333 (da rete fissa), 199105105 (da rete mobile), 0571-1969333 (sia da rete fissa che mobile) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 14.30.