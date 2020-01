Pm10 con livelli superiori: divieti e limitazioni a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, ha emesso in data odierna, 7 gennaio, un’ordinanza che ha come oggetto “Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottoili Pm10 – Provvedimenti contingibili e urgenti Modulo 2”.

Nel documento si spiega che “vista la comunicazione di Arpat dello scorso 6 gennaio dalla quale risulta che nell’area dell’agglomerato di Firenze il livello di indice di critictà per la qualità dell’aria è pari a 2 a seguito del superamento della media giornaliera del valore di Pm 10 di 5 degli ultimi 7 giorni e delle condizioni meteo previste nei prossimi giorni”, occorre mettere in atto le seguenti azioni, nel periodo 8-12 gennaio: al link del sito Internet del Comune tutti i divieti e le limitazioni previste dall’ordinanza.