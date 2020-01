Pm10: dal 7 al 10 gennaio blocco del traffico e limitazioni per gli impianti di riscaldamento

SESTO FIORENTINO – Pm10, blocco del traffico e limitazioni per gli impianti di riscaldamento da domani, martedì 7, fino a venerdì 10, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Il divieto totale di circolazione per i motocicli a 2 tempi Euro 1, per le autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, per i veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci, sarà in vigore nell’intero centro abitato. E’ dovuto alla comunicazione da parte di Arpat dei dati relativi alla qualità dell’aria, tali da imporre l’emanazione di ordinanze volte a tutelare la salute dei cittadini.

Dalle 8,30 di martedì alle 8,30 di sabato sarà inoltre vietata l’accensione di caminetti domestici, stufe, termocamini o termostufe a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento; il funzionamento degli impianti di riscaldamento a pellet e gasolio dovrà essere ridotto ad un massimo di otto ore giornaliere e la temperatura dell’aria degli ambienti ridotta a 18 gradi per gli edifici non adibiti ad attività industriali o artigianali; per questi ultimi il limite è fissato a 17 gradi. La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni relative agli impianti di riscaldamento è pari a 50 euro, mentre ammonta a 164 euro quella per il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione.