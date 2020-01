Pm10. Prorogati i provvedimenti anti-smog

SESTO FIORENTINO – Non è migliorata in questi giorni la qualità dell’aria e quindi il provvedimento di blocco del traffico è stato prorogato fino a giovedì 16 gennaio. Fino a mercoledì 15 gennaio, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, resterà quindi in vigore il divieto di circolazione per i motocicli a 2 tempi Euro 1, per le autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, per i veicoli diesel adibiti al trasporto merci Euro 1 ed Euro 2.

Fino alle 8,30 di giovedì 16 gennaio sarà vietata l’accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe a legna qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento. Il funzionamento degli impianti di riscaldamento a pellet e gasolio dovrà essere ridotto ad un massimo di otto ore giornaliere e la temperatura dell’aria degli ambienti ridotta a 18 gradi per gli edifici non adibiti ad attività industriali o artigianali; per questi ultimi il limite è fissato a 17 gradi.