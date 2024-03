Pmi: da Ebret oltre 300.000 euro per imprese e lavoratori post alluvione. Per le domande c’è tempo fino al 30 aprile

FIRENZE – Di fronte alla tragedia dell’alluvione, che rischia ancora di trasformarsi in un’emorragia economica in un territorio a forte concentrazione di piccole e medie imprese, Ebret ha concentrato gli sforzi per le aziende e per i dipendenti delle aziende artigiane, mettendo a disposizione 1,5 milioni. Nato grazie a Cna, Confartigianato e Cgil, Cisl e Uil, Ebret ha finanziato circa 250 domande dal […]

FIRENZE – Di fronte alla tragedia dell’alluvione, che rischia ancora di trasformarsi in un’emorragia economica in un territorio a forte concentrazione di piccole e medie imprese, Ebret ha concentrato gli sforzi per le aziende e per i dipendenti delle aziende artigiane, mettendo a disposizione 1,5 milioni. Nato grazie a Cna, Confartigianato e Cgil, Cisl e Uil, Ebret ha finanziato circa 250 domande dal novembre scorso a oggi per un totale di oltre 300.000 euro erogati a imprese e lavoratori delle imprese artigiane. La presidente Monica Stelloni, confermando l’impegno dell’ente in favore dei lavoratori e delle aziende artigiane, ricorda che le domande di sostegno saranno aperte fino al 30 aprile e che “l’attività di Ebret rappresenta un aiuto concreto e costante per sostenere uno dei settori fondanti dell’economia regionale”. “Le Pmi del territorio – aggiunge Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze – non sono state lasciate sole: sono state e sono tuttora sostenute concretamente”. Sulla stessa linea Fabrizio Cecconi, direttore generale di Cna Firenze Metropolitana: “Ebret non si è limitata a mettere a disposizione di imprese e dipendenti gli strumenti ordinari, ma ne ha appositamente creati ad hoc per entrambi. Ricordiamo che per usufruirne c’è ancora tempo: le richieste possono essere presentate fino al 30 aprile”.