Pnrr, finanziata a Lastra a Signa la realizzazione di due nuovi asili nido d’infanzia

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ottiene due finanziamenti per la realizzazione di due nuovi nidi grazie alla partecipazione a bandi Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”. Si tratta di un nuovo nido d’infanzia che sarà realizzato in un’area di proprietà comunale in via Calamandrei che potrà ospitare fino a 60 bambini di una superficie di 661 metri quadrati per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1.872.000 euro (ovvero l’intera somma richiesta in fase di presentazione della domanda) e un nuovo nido d’infanzia in via del Casone in località Le Sodole, sempre in un’area di proprietà comunale, che potrà accogliere 25 bambini di una superficie di 272 metri quadrati per il quale l’amministrazione comunale ha ottenuto 792.000 euro (ovvero quanto richiesto in sede di domanda).

Entrambe le scuole saranno realizzate secondo i criteri della bioedilizia prevedendo soluzioni impiantistiche legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili (sistemi fotovoltaico e solare termico). La struttura portante dei due nidi sarà in tecnologia X-LAM che prevede elementi in legno lamellare intervallati da grandi pareti vetrate. Le superfici di vetro e quelle opache saranno dotate di soluzioni che assicureranno l’isolamento termico per garantire la migliore condizione di benessere ambientale. “Una grande soddisfazione poter aggiungere ai già numerosi finanziamenti ottenuti con i bandi PNRR questi due nuovi nidi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni -. Questo dimostra l’efficienza, l’impegno e la professionalità che i nostri uffici e i nostri tecnici stanno mettendo in questa grande sfida che ci consentirà di ampliare e migliorare le infrastrutture del nostro territorio soprattutto in un settore come quello della scuola così importante per la crescita e la qualità della vita dei cittadini. Dei 9 interventi che in Toscana hanno ottenuto risorse con questa linea di finanziamento, ben 2 sono i nostri progetti: questo significa che stiamo facendo bene e ci dà un’ulteriore spinta per proseguire su questa strada”.

Si tratterà di due scuole innovative – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso – realizzate seguendo i criteri della bioedilizia e quindi con l’obiettivo della sostenibilità ambientale ed energetica, strutture che andranno a migliorare l’offerta scolastica del nostro territorio e che dimostrano ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale in questo settore. Inoltre la dislocazione dei due edifici è stata pensata per venire incontro alle esigenze delle famiglie sia delle frazioni che del capoluogo. Visti i tempi stretti dettati dal PNRR sono sicuro che gli uffici continueranno a mettere il massimo impegno per finalizzare queste progettualità nelle scadenze previste”.