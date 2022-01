Pnrr. Sinistra Italiana risponde alla Lega “A Sesto arriveranno oltre 10 milioni di euro”

SESTO FIORENTINO – E’ botta e risposta tra Lega e Sinistra Italiana Sesto Fiorentino sui fondi del Pnrr in arrivo al Comuned i Sesto Fiorentino. “Ad oggi a Sesto Fiorentino arriveranno, direttamente o attraverso altri enti di cui l’Amministrazione è partner, ben oltre 10 milioni di euro – afferma in una nota Irene Falchini, capogruppo […]

SESTO FIORENTINO – E’ botta e risposta tra Lega e Sinistra Italiana Sesto Fiorentino sui fondi del Pnrr in arrivo al Comuned i Sesto Fiorentino.

“Ad oggi a Sesto Fiorentino arriveranno, direttamente o attraverso altri enti di cui l’Amministrazione è partner, ben oltre 10 milioni di euro – afferma in una nota Irene Falchini, capogruppo di Sinistra Italiana – e ulteriori risorse si aggiungeranno da altri bandi in corso o in scadenza a cui stiamo partecipando. 0-3 di via Biancalani, Palazzo Pretorio, Erp di via Signorini, il Polo Sanitario di viale Ariosto, l’Autostrada delle Acque, la nuova pista ciclabile tra l’Anello e viale XX Settembre sono alcune delle opere sul nostro territorio al momento rientrate nel PNRR. Questi dati non sono segreti, sono noti da tempo, riportati sulla stampa e a disposizione di tutti i cittadini e, a maggior ragione, dei consiglieri comunali, sempre che stiano svolgendo il proprio compito con un briciolo di serietà”. Diana Kapo, consigliera comunale, aggiunge: “A Brunori deve essere sfuggito che, in quanto consigliere, dispone di tutti gli strumenti per chiedere tali informazioni agli uffici, così da potersi fare un’idea di che cosa si parla prima di avventurarsi in dichiarazioni imbarazzanti che denotano totale impreparazione”.

“Ormai non passa giorno senza una brutta figura di Brunori o della coalizione di destra da lui guidata. – conclude il consigliere di SI Fabio Nannini – Si capisce quindi tutta la sua preoccupazione per le pagine satiriche: c’è il rischio concreto che i post di quest’ultime finiscano per essere prese più sul serio delle sgangherate uscite della Lega o dei suoi alleati”.