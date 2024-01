Podismo, a Campi Bisenzio si torna a correre: domenica 14 via al Trofeo Martiri di Valibona

CAMPI BISENZIO – Si riparte dopo l’alluvione e si ricordano i valori della Resistenza e della difesa dei diritti. Nel segno del podismo. Lo scorso novembre si dovette annullare la “30 ‘n piana” a poche ore dallo start previsto, proprio a causa dell’alluvione. L’Atletica Campi si mise a disposizione delle autorità cittadine, contribuì con logistica e volontari alla macchina dei soccorsi. Ora è tempo di tornare a organizzare un evento: domenica 14 gennaio torna infatti per la 42° edizione del Trofeo Sanmartinese, 33° Trofeo Martiri di Valibona, a cui sono abbinati anche il Treofe Anpi, il Trofeo Enrico Camangi, il Trofeo Unicoop Campi Bisenzio, il Trofeo Cerretelli Petroli e il Trofeo Nucci specialità gastronomiche. La partenza sarà alle 9 dallo Stadio Zatopek, quartier generale della società organizzatrice, dove è previsto anche l’arrivo dopo 15 chilometri di gara quasi tutta pianeggiante e il ricco ristoro finale. C’è anche la passeggiata non competitiva di 5 chilometri.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e sotto l’egida del Comitato di Firenze dell’Uisp presieduto da Marco Ceccantini, poche settimane dopo che lo stesso Ceccantini proprio allo stadio Zatopek aveva consegnato al Comune di Campi numerose casse di indumenti e materiali raccolti a seguito di un’iniziativa benefica per gli alluvionati promossa dalla stessa Uisp Firenze. Doppia la motivazione per partecipare, al di là degli aspetti agonistici: riportare Campi Bisenzio e la sua comunità al centro dei riflettori, per un segnale tangibile di ripartenza, e celebrare al contempo uno degli eventi più tragici e significativi della storia di libertà di questa comunità e dell’intero paese, la battaglia dell’eccidio di Valibona, avvenuta il 3 gennaio 1944, quando diciassette partigiani guidati dal campigiano Lanciotto Ballerini rifugiatisi in un fienile furono vittime di una rappresaglia da parte di circa 200 fascisti, rintracciati in seguito a una soffiata e circondati. Morirono in tre, tra cui proprio Ballerini che con un gesto di eroico altruismo, aveva fronteggiato i nemici da solo con la propria mitragliatrice e aperto così la strada alla fuga alla maggior parte dei compagni.

“ll Trofeo Martiri di Valibona – dice Federica Petti, vice-sindaco di Campi Bisenzio e vice-presidente della sezione Anpi di Campi Bisenzio – è un trofeo importante, soprattutto in questo anno, in cui si celebra l’ottantesimo anniversario della battaglia di Valibona e della morte dell’eroe partigiano Lanciotto Ballerini. Ringrazio l’Atletica Campi per questa giornata, che unisce sport e memoria, una memoria che celebra i valori dell’antifascismo, della solidarietà e della giustizia sociale, valori quanto mai fondamentali in questa nostra epoca storica. Approfitto dell’occasione per ringraziare l’Atletica Campi anche per tutto l’aiuto che ha offerto alla cittadinanza durante l’alluvione e un pensiero va alla sezione Anpi Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, completamente distrutta dopo il tragico evento che ci ha colpiti il 2 novembre. Che questo trofeo sia un augurio di rinascita e resistenza per tutti noi”. Lo scorso anno si impose Filippo Bianchi del Ponte Scandicci che completò il percorso in 50’02”. Primo veterano era stato Giorgio Davini del GP Parco Alpi Apuane, undicesimo assoluto in 54’29. Prima fra le donne Sara Colzi del Lammari in 1 ora 03’06”.

Furono oltre 400 coloro che completarono la gara competitiva a cui vanno aggiunti circa un centinaio di partecipanti alla passeggiata. Saranno premiati i primi 20 assoluti uomini e i primi 20 veterani, le prime 10 donne assolute e le prime 10 veterane donne, i primi tre oro uomini e le prime tre veterane argento donne. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 12 gennaio alle 21 e si possono fare tramite www.endu.net o scrivendo una e-mail all’indirizzo servizio.iscrizioni@gmail.com . Per la ludico motoria ci si iscrive invece alla e-mail atletica.campi@libero.it da martedì 9 gennaio fino alle 18 di sabato 13 gennaio.