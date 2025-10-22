Podismo, Sara Napolitano è campionessa italiana delle Polizie Locali. E il Comune di Campi la premia con un encomio

CAMPI BISENZIO – Premiata in Comune Sara Napolitano, campionessa italiana di podismo della Polizia Locale. Sono stati il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore allo sport Simona Pizzirusso, insieme al comandante Simone Orvai, a consegnare “con grande orgoglio”, come si legge in un post su Facebook un encomio all’agente scelto della Polizia Locale campigiana, fresca di titolo tricolore conquistato in Emilia Romagna. “Un risultato straordinario, che premia l’impegno, la professionalità e la passione e che porta in alto il nome di Campi Bisenzio”.

Sara Napolitano è reduce infatti dal trionfo alla 41° edizione del “Gir di Pós”, il giro dei pozzi, organizzata dalla Podistica Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Una storica corsa su strada a cui partecipano ogni anno anche gli agenti della Polizia Locale provenienti da tutta Italia. E la trentaduenne campigiana, un passato importante nel ciclismo regionale, nazionale e su pista, si è imposta fra le donne risultando la seconda assoluta nella classifica finale, ma soprattutto è stata la prima a tagliare il traguardo nella categoria da 18 a 40 anni, imponendosi quindi come campionessa italiana. Alla sua prima partecipazione alla gara. Come atleta del Gs Firenze (la Polizia Locale campigiana non ha un ‘nucleo sportivo) che, grazie al suo piazzamento e a quello di Roberto Pasetto, anche lui vincitore di categoria, è salito sul terzo gradino del podio. Un risultato quasi insperato per Napolitano che ha iniziato a praticare il podismo solo lo scorso gennaio. Sposata con Matteo, è stato solo dopo la nascita della figlia, Vittoria, che ha voluto riprendere a fare sport e ad allenarsi con costanza. “Non me l’aspettavo, – racconta – è stata una bella soddisfazione risultare la prima nella mia categoria”. E ieri, dopo essere stata celebrata dai colleghi sui social, è arrivato anche l’encomio dell’amministrazione comunale.

(La fotografia mentre taglia il traguardo è di Domenico Petti)