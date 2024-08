Poggio a Caiano: al via il progetto di coabitazione per uomini soli

POGGIO A CAIANO – Una coabitazione per uomini soli alle prese con l’emergenza alloggiativa. E’ il progetto che parte, per la prima volta, a Poggio a Caiano. Dal mese di agosto tre uomini, che per varie vicissitudini della vita si sono ritrovati soli, ora vivono sotto lo stesso tetto nel medesimo alloggio. Ma per capire come è nato il progetto facciamo un passo indietro. Ad aprile di quest’anno, il Comune di Poggio ha varato un nuovo regolamento per la gestione dell’emergenza alloggiativa. E’ stato, quindi, predisposto un bando e, in collaborazione con le assistenti sociali, è stata poi stilata una graduatoria delle persone in difficoltà e individuati gli alloggi. Un appartamento a Poggio a Caiano, di proprietà del Comune, è stato ritenuto idoneo per la necessità emersa: quella di uomini che si trovano da soli e che hanno bisogno di una casa. Così tutti e tre ora abitano nella stessa casa e al momento dell’ingresso hanno sottoscritto un accordo che prevede di rispettare anche alcune azioni che vengono definite di vicinato e di supporto. Queste tre persone, si impegnano, quindi a piccole opere di volontariato negli spazi comuni e condominiali. Non solo: il progetto potrà essere integrato con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio. Il Comune si fa carico delle utenze, mentre le tre persone pagheranno un affitto calmierato. L’appartamento in questione è dotato di due camere, un bagno e una cucina ed è stato interamente arredato a spese del Comune. “Si tratta di un progetto sperimentale – spiega il sindaco Riccardo Palandri (nella foto) – che va ad aiutare tre persone in difficoltà che per vari motivi, anche avendo una famiglia, si sono trovate in una situazione di bisogno. Era giusto intervenire. A settembre, attingendo sempre dalla graduatoria, saranno assegnati altri due appartamenti a famiglie in difficoltà. Il nostro intento è quello di dare una casa a quanti si trovano in un momento particolare della loro vita”