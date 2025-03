Poggio a Caiano, due incontri pubblici sul bilancio

POGGIO A CAIANO – Due incontri pubblici per spiegare il bilancio di previsione 2025. Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e gli assessori incontreranno i cittadini per parlare di questo argomento. “Un modo questo – dice il primo cittadino poggese – per far conoscere da vicino quali sono le scelte fatte da questa […]

POGGIO A CAIANO – Due incontri pubblici per spiegare il bilancio di previsione 2025. Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e gli assessori incontreranno i cittadini per parlare di questo argomento. “Un modo questo – dice il primo cittadino poggese – per far conoscere da vicino quali sono le scelte fatte da questa amministrazione comunale”. Come detto, due gli incontri: il primo è in programma lunedì 17 marzo alle 21 nella sala “Tribolo” delle Scuderie Medicee e riguarderà la parte del bilancio inerente la cultura, lo sport e il turismo. L’altro appuntamento è in calendario lunedì 24 marzo alle 21 sempre nella sala “Tribolo” delle scuderie medicee e interesserà i capitoli dei lavori pubblici, scuola e sociale. L’ingresso è aperto a tutti i cittadini fino a esaurimento posti.