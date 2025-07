Poggio a Caiano, in campo oltre cento ex per dare l’ultimo saluto al “vecchio” Martini A fine agosto il via ai lavori

POGGIO A CAIANO – Un saluto in grande stile, quello di mercoledì sera. Un arrivederci a quando il campo sportivo Martini di via del Granaio a Poggio a Caiano avrà un nuovo look, moderno e al passo con i tempi. per questo il Csd Poggio a Caiano 1909 ha voluto organizzare una serata prima della […]

POGGIO A CAIANO – Un saluto in grande stile, quello di mercoledì sera. Un arrivederci a quando il campo sportivo Martini di via del Granaio a Poggio a Caiano avrà un nuovo look, moderno e al passo con i tempi. per questo il Csd Poggio a Caiano 1909 ha voluto organizzare una serata prima della chiusura del campo sportivo, una super partita che ha visto scendere in campo circa cento ex giocatori (quelli nati fino al 1989) del Poggio a Caiano che, alternandosi, hanno dimostrato la loro abilità col pallone fra sport e divertimento. In campo sono scesi anche il presidente della società, Bruno Ballerini (per un anno anche lui giocò nel Poggio) e l’attuale capitano della prima squadra Jacopo Cirega.

Nel campo da calcio, al posto dell’erba verrà messo un manto sintetico. “Ma di quelli all’avanguardia – precisa il sindaco Riccardo Palandri – Di quelli che non si surriscaldano ma adatti anche al periodo estivo. Il manto avrà un intaso non in gomma bensì in materiale naturale, così quando fra una decina d’anni l’erba sintetica si sarà consumata non ci sarà bisogno di togliere il “tappeto erboso” ma si potrà seminare l’erba. Di conseguenza non ci sarà da smaltire un notevole quantitativo di gomma. L’elenco dei lavori è abbastanza lungo: non solo nuovo manto ma anche rifacimento dei bagni e degli spogliatoi. Ne hanno veramente bisogno. Non era più ammissibile vedere quelle docce ai limiti della decenza per non parlare dei servizi igienici. Con l’intervento che andremo a fare ridaremo dignità e decoro alla struttura”.

L’opera ha un costo di 1.199.607,55 euro così suddivisi: finanziamento del Ministero tramite bando fondo sport e periferie pari a 700.000 euro, la restante parte (circa 500.000 euro) dal Comune di Poggio tramite mutuo a tasso zero agevolato finanziato da Sport missione comune.

“Erano anni che il campo sportivo Martini non vedeva delle manutenzioni importanti come quelle che andremo a fare, – aggiunge l’assessore allo sport Piero Baroncelli – abbiamo una data di inizio lavori: il 25 agosto per una durata di circa sei mesi. Nel frattempo la prima squadra dovrà giocare altrove ma siamo sicuri che i giocatori faranno questo sacrificio in vista di un campo davvero rinnovato”. Nel progetto c’è anche la ristrutturazione del campo a cinque che diventerà un’area polivalente dove poter giocare anche a pallavolo e basket. Inoltre, sarà sostituito l’impianto di illuminazione esistente con uno nuovo a led. La serata di mercoledì, dopo la partita, è terminata con uno spaghettata nei locali della pizzeria annessa al campo. A tutti i partecipanti è stata data una maglietta celebrativa. A portare i saluti dell’amministrazione comunale c’erano il sindaco Riccardo Palandri e gli assessori Piero Baroncelli e Patrizia Cataldi.