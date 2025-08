Poggio a Caiano, manutenzione straordinaria delle caditoie

POGGIO A CAIANO. Oltre alla consueta pulizia delle caditoie, effettuata regolarmente due volte l’anno a cura di Publiacqua, in risposta agli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito il nostro territorio, l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare le azioni preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini e la viabilità pubblica. Oltre alla manutenzione ordinaria, il Comune […]

POGGIO A CAIANO. Oltre alla consueta pulizia delle caditoie, effettuata regolarmente due volte l’anno a cura di Publiacqua, in risposta agli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito il nostro territorio, l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare le azioni preventive per tutelare la sicurezza dei cittadini e la viabilità pubblica. Oltre alla manutenzione ordinaria, il Comune ha, quindi, deciso di affidare il servizio a una ditta esterna, aumentando così la frequenza degli interventi al fine di garantire il deflusso delle acque meteoriche anche in circostanze di piogge particolarmente intense, prevenendo così allagamenti e relativi danni alle persone e alle cose.

Il sindaco Riccardo Palandri sottolinea l’importanza di queste azioni: “Vogliamo prevenire e il servizio che andremo ad attivare guarda proprio in questa direzione. Tutti i Comuni devono rendersi conto che è urgente predisporre piani di adattamento condivisi per fronteggiare i fenomeni di ‘bombe d’acqua’, che ormai si verificano con sempre maggiore frequenza e intensità. In attesa degli interventi strutturali, che dovranno necessariamente essere realizzati a livello sovracomunale, questa amministrazione, insieme all’ufficio ambiente del Comune, ha deciso di partire con un’azione concreta: la pulizia massiva delle caditoie, che rappresenta un intervento fondamentale per il nostro territorio.”

Il Comune di Poggio a Caiano intende, dunque, prendere un forte impegnato nella manutenzione straordinaria delle caditoie e dei canali di scolo delle acque meteoriche, proprio in risposta all’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi. Il servizio emergenziale di pulizia, che inizierà nelle prossime settimane, garantirà la sicurezza, la continuità e l’efficienza del servizio, assicurando che il territorio resti al sicuro da rischi idrogeologici. “Un sincero ringraziamento va inoltre ai cittadini, il cui continuo supporto e le segnalazioni tempestive sono fondamentali per individuare le aree critiche e agire prontamente, – conclude il sindaco – la collaborazione fra l’amministrazione comunale e la comunità è essenziale per costruire un ambiente sempre più sicuro e protetto per tutti. Ricordo, infine, che per le segnalazioni è attiva una specifica casella e-mail, segnalazioni@comune.poggio-a-caiano.po.it, a cui è possibile scrivere”.