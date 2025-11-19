Poggio a Caiano, realizzati nuovi stalli per la sosta di auto e moto

POGGIO A CAIANO – Sono una decina i nuovi stalli per la sosta realizzati in questi giorni in alcune vie del centro di Poggio a Caiano. “In questo modo – spiega la comandante della Polizia locale Ilaria Di Teodoro – si va regolare la sosta dei mezzi, rinnovando l’invito agli automobilisti di posteggiare il proprio veicolo solo laddove è previsto e non in punti dove è pericoloso e possa causare intralcio al traffico”.

Due stalli sono stati ricavati in largo Mazzei (nei pressi della tabaccheria), altri stalli (per le auto e tre per i motorini) in via Umberto I (nei pressi della Poste) e infine sei posti fra via Soffici e l’intersezione con via Italia 61, di cui un posto riservato ai mezzi della Polizia locale.

“Posti auto in più che vanno ad aiutare il commercio, – dice il sindaco Riccardo Palandri – stalli che si trovano in prossimità dei negozi e che possono essere utilizzati anche dai clienti di queste attività”.