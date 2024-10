Poggio a Caiano, ripartono i lavori in piazza XX settembre

POGGIO A CAIANO – Dopo un lungo iter, il cantiere di piazza XX settembre è ripartito. In questi giorni, infatti, gli operai lo stanno allestendo per la ripresa dei lavori, previsti per la prossima settimana. “La piazza – spiegano dal Comune – verrà realizzata come da progetto iniziale, le uniche modifiche hanno interessato la viabilità […]

POGGIO A CAIANO – Dopo un lungo iter, il cantiere di piazza XX settembre è ripartito. In questi giorni, infatti, gli operai lo stanno allestendo per la ripresa dei lavori, previsti per la prossima settimana. “La piazza – spiegano dal Comune – verrà realizzata come da progetto iniziale, le uniche modifiche hanno interessato la viabilità esistente, richieste con una variante. Il monumento ai caduti da mesi è stato collocato sul lato destro, la messa a dimora delle piante è stata regolarmente realizzata mentre il centro della piazza vede da tempo la presenza degli arredi architettonici così come previsto nel progetto iniziale. Piazza XX settembre sarà pavimentata, laddove previsto ci sarà la fontana raso terra e giochi per bambini”.

“Niente è stato modificato significativamente dal progetto, – aggiunge il sindaco Riccardo Palandri – ci siamo preoccupati solo della sicurezza stradale e infatti la piazza sarà delimitata da specifici dispositivi. Un appunto però lo faccio. Il monumento ai caduti andava lasciato nella sua collocazione originaria. Così sembra messo in disparte e non viene valorizzato. Sinceramente, non lo avrei spostato. Quando termineranno i lavori? La ditta ha fatto sapere che, salvo imprevisti legati al maltempo, la piazza sarà pronta entro pochi mesi”. Le uniche modifiche, richieste con la variante in corso d’opera, sono solo quelle relative alla viabilità che interessano via Vittorio Emanuele e via Pratese. “Tengo a precisare – aggiunge Palandri – che se i lavori finora non erano ripartiti era solo per motivi tecnici. Esistono dei tempi che vanno rispettati e, nel nostro caso, erano quelli della variante. Ovvero: la sua approvazione e poi i giorni che devono trascorrere per eventuali osservazioni. Non è mai stata intenzione di questa giunta comunale fermare il cantiere di piazza XX settembre, lo abbiamo detto e lo ripeto che la nostra volontà era ed è quella di terminare quanto prima le opere previste per ridare la piazza ai poggesi”.