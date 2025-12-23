Poggio a Caiano, terminati i lavori di restauro al monumento ai caduti in piazza XX Settembre

POGGIO A CAIANO – Sono terminati i lavori di restauro al monumento dedicato ai caduti in piazza XX settembre. Lo spostamento del monumento, in seguito ai lavori della piazza, e i fattori atmosferici hanno reso necessario una serie di interventi per preservare al meglio l’opera. Quello posto in essere è stato un intervento conservativo ad […]

POGGIO A CAIANO – Sono terminati i lavori di restauro al monumento dedicato ai caduti in piazza XX settembre. Lo spostamento del monumento, in seguito ai lavori della piazza, e i fattori atmosferici hanno reso necessario una serie di interventi per preservare al meglio l’opera. Quello posto in essere è stato un intervento conservativo ad opera di personale specializzato in accordo con la Soprintendenza. Sono stati rimossi i depositi che si erano formati, poi c’è stata la pulitura del monumento e la successiva stuccatura e sigillatura di alcuni punti del materiale lapideo, questo per evitare che si possano formare nuove crepe e spaccature. E ora sono state posizionate anche le bandiere (quella italiana e quella europea) ai lati del monumento.