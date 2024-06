Poggio alla Malva, martedì 11 giugno l’omaggio ai partigiani: l’orazione ufficiale sarà della professoressa Annalisa Savino

CARMIGNANO – Sarà la professoressa Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze (anche nel consiglio direttivo dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea), a tenere l’orazione ufficiale, martedì 11 giugno, per l’80° anniversario in ricordo dei partigiani (Bogardo e Alighiero Buricchi, Ariodante Naldi, Bruno Spinelli) che nella stessa data del […]

CARMIGNANO – Sarà la professoressa Annalisa Savino, dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze (anche nel consiglio direttivo dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea), a tenere l’orazione ufficiale, martedì 11 giugno, per l’80° anniversario in ricordo dei partigiani (Bogardo e Alighiero Buricchi, Ariodante Naldi, Bruno Spinelli) che nella stessa data del 1944, a Poggio alla Malva, caddero nell’azione di sabotaggio che fece esplodere un treno carico di tritolo in partenza per la Germania dalla stazione di Carmignano. Le iniziative di martedì 11 giugno, promosse dal Comune di Carmignano, in collaborazione con il comitato 11 Giugno, il circolo Arci Naldi di Poggio alla Malva, l’Anpi di Prato e Carmignano, rappresenteranno il momento culminante di questo 80° anniversario, che si aprirà la mattina (alle 11) con la deposizione al cimitero di Carmignano di una corona d’alloro al monumento ai partigiani.

La sera, a Poggio alla Malva, la commemorazione dei quattro partigiani con il corteo dei gonfaloni da piazza Naldi (ritrovo alle 20.30) fino al cippo ai Caduti, accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Bacchereto, cui seguirà l’orazione della professoressa Savino: la dirigente del liceo fiorentino, dopo il pestaggio di due studenti da parte di giovani di destra, nel febbraio dello scorso anno scrisse ai suoi alunni una lettera sul fascismo per ricordare che non nacque “con le grandi adunate da migliaia di persone”, ma da tanti episodi di violenza “ai bordi di un marciapiede qualunque”, nell’indifferenza verso chi rimase “vittima di un pestaggio per motivi politici”.

L’omaggio ai partigiani che martedì prossimo si rinnoverà a Poggio alla Malva non chiuderà le celebrazioni di quest’anno dell’11 giugno: venerdì 14 giugno, alle 21.15, in sala consiliare, è previsto l’incontro “Le medaglie dei fratelli Buricchi, giovani che parlano di Resistenza”, con la presentazione del lavoro degli studenti Samuele Bencini, Eugenio Bianchi e Riccardo Seghi Recli. Partecipano Andrea Gallo, docente di storia e filosofia al liceo classico Galileo di Firenze, Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, David Desideri, presidente Anpi Carmignano, coordina il giornalista Brunello Gabellini; domenica 16 giugno, alle 8.30, con partenza dalla stazione di Carmignano prenderà il via la “Camminata sui luoghi della Resistenza, Il sabotaggio della Sap dei Buricchi alla Nobel di Carmignano”, a cura dei circoli Arci di Carmignano e Poggio alla Malva, in collaborazione con i gruppi trekking I Risorti (La Querce di Prato), La Traccia, Gem e Baol; lunedì 17 giugno, alle 21.15, al circolo Arci Naldi di Poggio alla Malva sarà proiettato il film “Vite parallele” di Massimo Smuraglia, prodotto dalla scuola di cinema “Anna Magnani”, su sceneggiatura di Gabriele Marco Cecchi e Carlo Rotelli. Il film racconta le storie del comandante partigiano Aligi Barducci detto “Potente” e dello 007 dell’arte Rodolfo Siviero, che salvò molti capolavori dalla razzia nazista (ingresso libero).