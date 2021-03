SESTO FIORENTINO – Si terrà domani, sabato 6 marzo, il primo Point Lab dedicato al Piano Operativo Comunale. Dalle 9 alle 12,30, in piazza Vittorio Veneto, esperti e facilitatori saranno a disposizione dei cittadini per presentare il percorso per la redazione del nuovo POC, raccogliere suggerimenti e offrire spiegazioni con il supporto di mappe e […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà domani, sabato 6 marzo, il primo Point Lab dedicato al Piano Operativo Comunale. Dalle 9 alle 12,30, in piazza Vittorio Veneto, esperti e facilitatori saranno a disposizione dei cittadini per presentare il percorso per la redazione del nuovo POC, raccogliere suggerimenti e offrire spiegazioni con il supporto di mappe e materiali informativi.Sabato 13 e 20 marzo si terranno invece due trekking agro-urbani partecipativi per esplorare il Parco della Piana e il Parco delle Colline e raccogliere, con l’ausilio di esperti, suggerimenti e proposte per la loro valorizzazione all’interno delle strategie di governo del territorio.Sabato 13 marzo, con appuntamento alle ore 10 davanti alla Biblioteca Ragionieri, il cammino porterà i partecipanti su per le pendici di Monte Morello, lungo sentieri e strade che toccano alcuni dei luoghi più significativi della “nostra” collina.Sabato 20 sarà invece la volta del Parco della Piana, dei suoi tesori e delle sue opportunità nascoste. Il ritrovo è fissato per le ore 10 presso gli Orti Sociali di via Amendola.I trekking sono realizzati in collaborazione con CAI Sezione di Sesto Fiorentino, La Racchetta, Pro Loco e Legambiente.Per garantire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 è previsto un numero massimo di partecipanti e l’obbligo di iscrizione sul sito www.sestopoi.it.