Policastro (M5S) “Ringraziamo chi ci ha votato, ma ci aspettavamo un risultato diverso”

SESTO FIORENTINO – “Ringraziamo i cittadini sestesi che ci hanno dato fiducia, ci abbiamo messo impegno e passione per far conoscere il nostro programma”. Lo afferma Giovanni Policastro del Movimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino. “Ad essere sinceri ci aspettavamo un risultato diverso, non siamo stati premiati dai cittadini e ne prendiamo atto per migliorarci. – prosegue Policastro – In queste elezioni abbiamo notato una bassa partecipazione da parte delle fasce d’età più giovanili, questo ci fa riflettere sulle prospettive che la politica deve dare loro nella nostra città”.

“Nonostante questo stop continueremo ad essere presenti sul territorio, nelle piazze di Sesto Fiorentino con i nostri banchini, anche attraverso proposte su vari argomenti di interesse per la cittadinanza, portate avanti con gli strumenti di democrazia diretta offerti dal regolamenti comunali.- prosegue Policastro – Facciamo gli auguri di buon lavoro al sindaco e alla nuova amministrazione, saremo attenti osservatori sugli sviluppi delle politiche che interesseranno la nostra cittadinanza e in particolare a quei temi che giudichiamo di vitale importanza come la nostra contrarietà alla Multiutility, la valorizzazione dell’area inerente la caserma Donati, procedura avviata sotto la guida del nostro ministro della Difesa, il verde pubblico, il commercio e il centro cittadino, la riduzione della produzione dei rifiuti, la videosorveglianza in città.

Ci preme ricordare che dovremo essere tutti attenti a sfruttare tutte quelle risorse e occasioni che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza voluto dal presidente Giuseppe Conte ci metterà a disposizione”.