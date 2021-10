Polisportiva 2M, in attesa dei tre campi da Padel il calcetto si colora di rosa con la squadra femminile “Fare Centro Insieme”

CAMPI BISENZIO – Archiviata la festa dello sport, che si è svolta con grande successo nel centro di Campi, è tempo di guardare al futuro. Per la Polisportiva 2M, organizzatrice appunto dell’edizione 2021 di “ProSport”, ma anche per lo sport campigiano visto che presso gli impianti sportivi di via Barberinese giocherà gli incontri casalinghi la […]

CAMPI BISENZIO – Archiviata la festa dello sport, che si è svolta con grande successo nel centro di Campi, è tempo di guardare al futuro. Per la Polisportiva 2M, organizzatrice appunto dell’edizione 2021 di “ProSport”, ma anche per lo sport campigiano visto che presso gli impianti sportivi di via Barberinese giocherà gli incontri casalinghi la squadra femminile di calcio a 5 sponsorizzata e dal nome di Fare Centro Insieme che disputerà il campionato regionale di serie C (per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo direzione@polisportiva2m.it o telefonare al numero 393 9362056, in foto un momento degli allenamenti). Una novità assoluta per Campi Bisenzio con il debutto “fra le mura amiche” già fissato per dopo domani, venerdì 9 ottobre, alle 22 contro il Prato calcio a cinque. Sono così tre le formazioni di calcio a 5 che giocano qui i propri incontri casalinghi, le altre due sono l’Arpi Nova in serie B e la Carrozzeria Alfieri in serie C/2, a ulteriore conferma della qualità dei campi da gioco della Polisportiva 2M.

Una delle tante attività sportive che qui si possono praticare: basti pensare al calcio a 5 amatoriale o al tennis, che nella passata stagione, nonostante il difficile momento vissuto da ognuno di noi a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto iscritti oltre 100 bambini. Tennis che ovviamente è praticato anche dagli adulti, con tanti corsi a disposizione (info 393 9362056). Senza dimenticare il basket visto che in via Barberinese si allenano anche le due formazioni di Campi Bisenzio che disputano i rispettivi campionati di pallacanestro. Ultimi, ma non ultimi in ordine di importanza, i centri estivi organizzati nei mesi scorsi, con oltre 200 bambini che si sono alternati di settimana in settimana.

Quello della Polisportiva 2M, insomma, si sta confermando sempre più un polo di aggregazione sportiva nel Comune di Campi, con impianti al coperto (obbligatorio il Green pass) dove poter passare qualche ora in assoluta tranquillità e facendo attività fisica. Ma la vera novità è quella che riguarda uno degli sport più “in voga” del momento: il Padel. La vera novità perché proprio in questi giorni sono iniziati i lavori, che vanno in un’ottica di collaborazione con le altre realtà attive sul territorio, di ben tre campi dove appunto sarà possibile giocare a Padel all’interno di Hidron, confermando così la volontà di investire nel proprio Comune della Polisportiva 2M. Chiunque volesse saperne di più, può scaricare sul proprio telefono la App, consultare le pagine Facebook e Instagram o il sito Internet www.polisportiva2m.it. Per fare sport, qui c’è solo l’imbarazzo della scelta.