SESTO FIORENTINO – Un uomo di 42 anni, straniero, è stato sorpreso alla guida di una vettura in stato di ebbrezza alcolica da una volante del Commissariato. Il fatto è accaduto la notte scorsa in via Lucchese. L’uomo, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,25 g/l è stato denunciato.