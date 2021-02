Polizia, controlli anti Covid. Trovati giovani in strada senza giustificazione

SESTO FIORENTINO – E’ stato trovato in un fosso in via delle due case, al confine tra Sesto Fiorentino e Firenze ed è stato portato a Careggi in gravi condizioni. Un 26enne sestese era a bordo del suo motorino quando, per cause tutte da ricostruire, è finito fuori strada. A notarlo, questa notte intorno alle 4, […]