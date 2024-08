Polizia di Stato in prima linea: bilancio di un’estate di prevenzione e controlli

CAMPI BISENZIO – Con la fine dell’estate, arriva anche il momento in cui la Polizia di Stato fa un primo bilancio dell’attività che ha realizzato sul territorio. Così anche la Polizia Stradale di Firenze, che, grazie alla consueta professionalità delle sue donne e dei suoi uomini, in quest’estate torrida, ha dato fondo a tutte le […]

CAMPI BISENZIO – Con la fine dell’estate, arriva anche il momento in cui la Polizia di Stato fa un primo bilancio dell’attività che ha realizzato sul territorio. Così anche la Polizia Stradale di Firenze, che, grazie alla consueta professionalità delle sue donne e dei suoi uomini, in quest’estate torrida, ha dato fondo a tutte le sue energie, realizzando, in giornate diverse, una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme che regolano la circolazione sulle strade. L’attenzione dei poliziotti è stata rivolta a tutte le categorie di utenti che popolano le nostre strade: i Tir, i veicoli adibiti al trasporto di persone, ma anche le autovetture e i motocicli, con particolare attenzione alla verifica delle ore di guida e di riposo e dello stato psicofisico dei conducenti.

Pertanto, accanto alle iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, come la campagna promossa dal Ministero dell’interno “E… state con noi”, si pongono questi servizi operativi, realizzati nell’ottica della prevenzione e repressione degli illeciti, con la partecipazione attiva anche dei medici della Polizia di Stato, dei centri mobili di revisione e finanche dei cani-poliziotto. E poi alla fine ci si conta e i numeri prodotti, sono, anche questa volta, lo specchio dell’imponente sforzo profuso: negli ultimi tre posti di controllo, che hanno visto l’impiego di 69 agenti della stradale, sono stati controllati 268 veicoli e altrettante persone, tutte sottoposte a controllo con etilometro e con il precursore per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti; per un totale di 21 patenti ritirate, 19 persone denunciate e un totale di 62 illeciti contestati, con la decurtazione di 230 punti patente.